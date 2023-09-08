Сергей Карасёв высказался о прошедших сборах арбитров УЕФА

Российский судья Сергей Карасёв поделился впечатлениями от прошедших сборов арбитров УЕФА.

«Сбор прошёл отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — приводит слова Карасёва пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее появлялась информация, что Сергей Карасёв в ближайшее время может получить назначение на матч под эгидой УЕФА. Если это случится, это будет первое назначение российских судей на официальный международный матч с весны 2022 года.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначений на официальные международные матчи.