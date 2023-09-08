Хорватия — Латвия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 21:45

В матче 5-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Хорватии и Латвии. Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Филипом Фарруджей (Мальта). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники ранее встречались в матчах квалификации к Евро-2012. Хорватия одержала две уверенные победы со счётом 3:0 и 2:0.

Группу D возглавляет сборная Турции. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. Хорватия занимает четвёртое место, заработав четыре очка после двух игр. Латвия (0) находится на последней, пятой строчке, сыграв три матча.