Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия — Испания: стали известны стартовые составы команд

Грузия — Испания: стали известны стартовые составы команд
Аудио-версия:
Комментарии

Сборные Грузии и Испании объявили стартовые составы команд на матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, который пройдёт сегодня, 8 сентября, на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
1-й тайм
0 : 1
Испания
0:1 Мората – 22'    

Стартовые составы:

Грузия: Мамардашвили, Гочолеишвили, Кашия, Кверквелия, Азаров, Гагнидзе, Абурджания, Китеишвили, Лобжанидже, Кварацхелия, Микаутадзе.

Испания: Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Гайя, Фабиан Руис, Родри, Гави, Асенсио, Мората, Ольмо.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

Материалы по теме
Грузия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android