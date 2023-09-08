Грузия — Испания: стали известны стартовые составы команд

Сборные Грузии и Испании объявили стартовые составы команд на матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, который пройдёт сегодня, 8 сентября, на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

Грузия: Мамардашвили, Гочолеишвили, Кашия, Кверквелия, Азаров, Гагнидзе, Абурджания, Китеишвили, Лобжанидже, Кварацхелия, Микаутадзе.

Испания: Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Гайя, Фабиан Руис, Родри, Гави, Асенсио, Мората, Ольмо.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.