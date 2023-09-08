Скопинцев: в «Ростове» Карпин говорил, что оборону можно подтянуть. Я стал успешнее
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Защитник московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев высказался о своей игре в обороне.
«Я прибавил в обороне? Карпин в «Ростове» мне говорил, что оборону и оборонительные навыки можно подтянуть. Я провёл анализ действий. Теперь так получилось. Статистически мы смотрели, проводили параллель с прошлыми сезонами. Я стал успешнее. Мне скинули цифры, и я делал на это ставку», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Скопинцев провёл семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. «Динамо» (14) занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 7-го тура.
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