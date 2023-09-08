Александр Головин: рад вернуться в Россию — давно не был в сборной
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Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о вызове в национальную команду на сентябрьский тренировочный сбор.
«Впечатления от сборной? Самое яркое, что я давно не был в сборной. Рад видеть всех. И в первую очередь вернуться в Россию.
В этот раз не было никаких проблем, ничего не беспокоило. Мы особо не виделись с теми, кто играл с Египтом. В основной сборной только пару человек не знал», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян.
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