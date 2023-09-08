Женский «Локомотив» обыграл «Чертаново», забив четыре мяча в первом тайме

Завершился матч 20-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Чертаново». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:2.
На девятой минуте счёт открыла защитница «Локомотива» Анна Козюпа с передачи Полины Юкляевой. На 25-й минуте защитница Наталья Морозова упрочила преимущество железнодорожниц. Ей ассистировала Юкляева. Через четыре минуты полузащитница «Локомотива» Яна Шеина довела счёт до крупного. На 42-й минуте мяч в свои ворота отправила защитница «Чертаново» Ксения Джиникашвили. Во втором тайме футболистки «Чертаново» смогли отыграть два мяча усилиями Яны Свистуновой и Анастасии Тренькиной. Победную точку на 87-й минуте поставила полузащитница «Локомотива» Кристина Хорошева — 5:2.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 47 очков после 20 матчей. «Чертаново» находится на восьмой строчке, заработав 20 очков. Лидирует ЦСКА (54).
- 8 сентября 2023
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