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Женский «Локомотив» обыграл «Чертаново», забив четыре мяча в первом тайме

Женский «Локомотив» обыграл «Чертаново», забив четыре мяча в первом тайме
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Завершился матч 20-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Чертаново». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:2.

На девятой минуте счёт открыла защитница «Локомотива» Анна Козюпа с передачи Полины Юкляевой. На 25-й минуте защитница Наталья Морозова упрочила преимущество железнодорожниц. Ей ассистировала Юкляева. Через четыре минуты полузащитница «Локомотива» Яна Шеина довела счёт до крупного. На 42-й минуте мяч в свои ворота отправила защитница «Чертаново» Ксения Джиникашвили. Во втором тайме футболистки «Чертаново» смогли отыграть два мяча усилиями Яны Свистуновой и Анастасии Тренькиной. Победную точку на 87-й минуте поставила полузащитница «Локомотива» Кристина Хорошева — 5:2.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 47 очков после 20 матчей. «Чертаново» находится на восьмой строчке, заработав 20 очков. Лидирует ЦСКА (54).

Россия - Суперлига (ж) . 20-й тур
08 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
5 : 2
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Козюпа – 9'     2:0 Морозова – 25'     3:0 Шеина – 29'     4:0 Джиникашвили – 42'     4:1 Свистунова – 58'     4:2 Тренькина – 61'     5:2 Хорошева – 87'    
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