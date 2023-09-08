Александр Головин: разговариваю на русском по телефону, я его не забыл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, что пока не забыл русский язык.
«Я разговариваю на русском по телефону. Я его не забыл. Адаптация не нужна», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году после перехода из московского ЦСКА за € 30 млн. За монегасков футболист провёл 180 матчей во всех официальных турнирах, отметился 26 забитыми мячами и 33 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 28 млн.
На текущий момент «Монако» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 10 очков в четырёх матчах. В последнем матче монегаски разгромили «Ланс» (3:0), а Головин отметился голом.
- 8 сентября 2023
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