Александр Головин: разговариваю на русском по телефону, я его не забыл

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, что пока не забыл русский язык.

«Я разговариваю на русском по телефону. Я его не забыл. Адаптация не нужна», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году после перехода из московского ЦСКА за € 30 млн. За монегасков футболист провёл 180 матчей во всех официальных турнирах, отметился 26 забитыми мячами и 33 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 28 млн.

На текущий момент «Монако» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 10 очков в четырёх матчах. В последнем матче монегаски разгромили «Ланс» (3:0), а Головин отметился голом.