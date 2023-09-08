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Головин: не сказал бы, что в сборной России чувствую себя звездой. Лидером — чувствую

Головин: не сказал бы, что в сборной России чувствую себя звездой. Лидером — чувствую
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что чувствует себя лидером в сборной России.

«Не сказал бы, что чувствую себя звездой. Лидером — чувствую. Есть Джикия, который может сказать речь», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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