Головин: не сказал бы, что в сборной России чувствую себя звездой. Лидером — чувствую
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что чувствует себя лидером в сборной России.
«Не сказал бы, что чувствую себя звездой. Лидером — чувствую. Есть Джикия, который может сказать речь», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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