Головин: не сказал бы, что в сборной России чувствую себя звездой. Лидером — чувствую

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что чувствует себя лидером в сборной России.

«Не сказал бы, что чувствую себя звездой. Лидером — чувствую. Есть Джикия, который может сказать речь», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.