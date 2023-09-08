Головин: «Монако» нормально относится к вызовам в сборную России, никаких проблем

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, как в клубе относятся к его участию в матчах национальной команды. По словам футболиста, «Монако» без проблем отпускает россиянина в лагерь сборной, если нет никаких проблем со здоровьем.

«Не приезжал в сборную из-за сопротивления «Монако»? Мы связывались с врачами сборной, отправляли снимки. Как относится клуб? Клуб нормально относится. Нет никаких проблем.

Я всегда с детства мечтал играть за сборную. Каждый игрок хочет играть. Да, не самые топовые соперники, но ты хочешь играть и побеждать. Думаю, что нужно проявлять лидерские качества, подбадривать партнёров», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.