Головин: был интерес от «Боруссии» Дортмунд, но я счастлив в «Монако»

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об интересе от дортмундской «Боруссии».

«Был интерес от «Боруссии» Дортмунд, но конкретного предложения не было. Я счастлив в «Монако». Меня всё устраивает», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Головин перешёл в «Монако» в июле 2018 года. Ранее он выступал за московский ЦСКА. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний российский полузащитник провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. «Монако» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков после четырёх матчей. В следующем туре «Монако» встретится с «Лорьяном» 17 сентября.