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Головин: у «Монако» сейчас самые большие шансы выиграть титул за время, что я в клубе

Головин: у «Монако» сейчас самые большие шансы выиграть титул за время, что я в клубе
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об амбициях клуба. По словам футболиста, в текущем сезоне монегаски имеют большие шансы выиграть чемпионат Франции.

«Понятно, что титулы — всегда круто. Конечно, хочется выигрывать. Финал кубка — главное достижение. Будем пробовать и выигрывать. Думаю, что в этом сезоне большие шансы. Сейчас самое сильное «Монако» по моим ощущениям. Самые большие шансы выиграть чемпионат за то время, что я там. Ты каждый год хочешь выиграть», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В активе команды 10 очков (три победы и ничья). Александр Головин принял участие во всех четырёх матчах команды и забил один гол.

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