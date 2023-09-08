Головин: у «Монако» сейчас самые большие шансы выиграть титул за время, что я в клубе

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об амбициях клуба. По словам футболиста, в текущем сезоне монегаски имеют большие шансы выиграть чемпионат Франции.
«Понятно, что титулы — всегда круто. Конечно, хочется выигрывать. Финал кубка — главное достижение. Будем пробовать и выигрывать. Думаю, что в этом сезоне большие шансы. Сейчас самое сильное «Монако» по моим ощущениям. Самые большие шансы выиграть чемпионат за то время, что я там. Ты каждый год хочешь выиграть», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После четырёх туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В активе команды 10 очков (три победы и ничья). Александр Головин принял участие во всех четырёх матчах команды и забил один гол.
- 8 сентября 2023
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:23
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
18:00