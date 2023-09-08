Грузия — Испания: Мората открыл счёт

В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд, замкнув навес Марко Асенсио.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

Последние две встречи между Грузией и Испанией прошли в 2021 году в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022. Оба раза сильнее были испанцы — 2:1 и 4:0.