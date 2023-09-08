Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия — Испания: Мората открыл счёт

Грузия — Испания: Мората открыл счёт
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 7
Испания
0:1 Мората – 22'     0:2 Кверквелия – 28'     0:3 Ольмо – 38'     0:4 Мората – 40'     1:4 Чакветадзе – 49'     1:5 Мората – 66'     1:6 Уильямс – 68'     1:7 Ямал – 74'    

На 22-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд, замкнув навес Марко Асенсио.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

Последние две встречи между Грузией и Испанией прошли в 2021 году в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022. Оба раза сильнее были испанцы — 2:1 и 4:0.

Материалы по теме
Родри: самое главное сейчас — победа над Грузией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android