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Александр Головин ответил, кого из российских игроков посоветовал бы «Монако»

Александр Головин ответил, кого из российских игроков посоветовал бы «Монако»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, кого из россиян мог бы посоветовать приобрести тренерскому штабу красно-белых.

«Кого посоветую из россиян «Монако»? Федю Чалова — выглядит хорошо в последние полтора года.

Пошла ли ему поездка в «Базель» на пользу? Один из залогов успешной игры — это аренда в Европу», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В активе команды 10 очков (три победы и ничья). Александр Головин принял участие во всех четырёх матчах команды и забил один гол.

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл семь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

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