Карпин: Головин — лидер сборной России? А остальные по-другому в футбол играют?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике «Монако» и национальной команды Александре Головине.
«Головин — лидер? А остальные по-другому играют футбол? С чего вы взяли? Качество лучше или хуже? Если с лучшего опускаешься, то быстро адаптируешься. Впечатления не только от него, а от всех очень приятные. Ему адаптироваться не надо.
Головин — самый классный игрок, которого тренировал? Наверное, нет. Есть разные позиции. Самый классный полузащитник? Например, Алекс. Как вариант. Головин больше на фланге действует в «Монако». Зачем сравнивать?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян.
- 8 сентября 2023
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