Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья Сергея Пиняева
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о сроках восстановления игрока «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Восстановление проходит хорошо. Завтра увидим Пиняева на поле. Посмотрим по состоянию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее Валерий Карпин заявил, что у Пиняева есть некоторые проблемы со здоровьем, из-за которых игрок не смог принять участие в первом матче с командой Египта (1:1).
Напомним, 11 сентября сборная России проведёт второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта, а 12-го числа — с основной командой Катара в Дохе.
В текущем сезоне Пиняев провёл 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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