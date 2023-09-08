Карпин: имена футболистов сборной России продолжаю не знать. Главное — как играют
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что до сих пор не знает всех имён игроков команды.
«Все ли игроки сборной назовут, где я играл? Спросите, я откуда знаю. Удалось ли познакомиться с ребятами? Имена продолжаю и не знать. Главное — как играют.
Вчера говорил, что оценки давать не стал. Понимание какое-то есть. Кто-то быстрее впитывает информацию, кто-то дольше. Кто-то чувствует жару, а кто-то нет. По одной игре не стал делать каких-то выводов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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