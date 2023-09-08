Карпин: кто-то удивил в матче с Египтом. Будут играть, могут оказаться в первой сборной

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче с олимпийской сборной Египта. Встреча состоялась вчера, 7 сентября, и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Были футболисты, которые удивили или порадовали в хорошем смысле в матче с Египтом. Если будут играть, то могут оказаться в октябре в первой сборной. Не хочу называть фамилии, чтобы кого-то поощрять или прибивать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе россиян в матче с олимпийской сборной Египта отличился Степан Оганесян. Основной состав сборной России проведёт товарищеский матч с Катаром во вторник, 12 сентября. Встреча пройдёт в Катаре. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.