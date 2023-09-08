Главный тренер сборной России Карпин: ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал смешной цель выиграть матч со сборной Катара.

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября. Матч начнётся в 18:15 по московскому времени.