Источник: игрок ЦСКА Бистрович может быть отдан в аренду в «Балтику» или «Пари НН»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович может уйти в аренду. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, об аренде футболиста с опцией выкупа раздумывают «Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика».

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за ЦСКА.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. В чемпионате России лидирует «Краснодар», заработавший 17 очков.