Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: игрок ЦСКА Бистрович может быть отдан в аренду в «Балтику» или «Пари НН»

Источник: игрок ЦСКА Бистрович может быть отдан в аренду в «Балтику» или «Пари НН»
Комментарии

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович может уйти в аренду. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, об аренде футболиста с опцией выкупа раздумывают «Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика».

Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за ЦСКА.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. В чемпионате России лидирует «Краснодар», заработавший 17 очков.

Материалы по теме
В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не внесли Кристияна Бистровича в заявку на сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android