Источник: игрок ЦСКА Бистрович может быть отдан в аренду в «Балтику» или «Пари НН»
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Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович может уйти в аренду. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, об аренде футболиста с опцией выкупа раздумывают «Пари Нижний Новгород» и калининградская «Балтика».
Кристиян Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года. За это время он уходил в аренды в турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», в итальянский «Лечче», а также в нидерландскую «Фортуну». В текущем сезоне 25-летний полузащитник не провёл ни одного матча за ЦСКА.
ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков после семи матчей. В чемпионате России лидирует «Краснодар», заработавший 17 очков.
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