Грузия — Испания: Ольмо забил третий гол испанцев

В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол.
Ранее на 22-й минуте Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте гости удвоили преимущество – мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия.
Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.
Последние две встречи между Грузией и Испанией прошли в 2021 году в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022. Оба раза сильнее были испанцы — 2:1 и 4:0.
- 8 сентября 2023
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
20:07
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
19:01