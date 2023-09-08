Валерий Карпин ответил, на какой позиции планирует использовать Руслана Литвинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на какой позиции планирует использовать полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.

«Мне хотелось бы его использовать в опорной зоне. В силу того, что не так много центральных вызвано и не так много их вообще — будет играть центрального защитника. Скорее всего», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.