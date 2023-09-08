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Валерий Карпин ответил, на какой позиции планирует использовать Руслана Литвинова

Валерий Карпин ответил, на какой позиции планирует использовать Руслана Литвинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на какой позиции планирует использовать полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.

«Мне хотелось бы его использовать в опорной зоне. В силу того, что не так много центральных вызвано и не так много их вообще — будет играть центрального защитника. Скорее всего», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян отличился Степан Оганесян. В понедельник, 11 сентября, команды проведут ещё один матч. Основной состав сборной России сыграет с Катаром 12 сентября.

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