Источник: «Локо» сделал предложение по аренде Сулейманова, форвард интересен «Сочи»
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Московский «Локомотив» сделал предложение «Пари Нижний Новгород» по аренде нападающего Тимура Сулейманова. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
По информации источника, по итогам совета директоров «Локомотива», состоявшегося 7 сентября, не было принято окончательного решения по трансферам Тимура Сулейманова и Ярослава Михайлова. В субботу, 9 сентября, пройдёт ещё одно заседание трансферного комитета железнодорожников.
Сообщается, что «Локомотив» вышел на «Пари Нижний Новгород» с предложением об аренде 23-летнего форварда за 10 млн рублей без обязательной опции выкупа. Нижегородский клуб такая сделка не устраивает. Кроме того, запрос о покупке прав на футболиста сделал «Сочи».
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