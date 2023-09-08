Грузия — Испания: хозяева размочили счёт

В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 49-й минуте Георгий Чакветадзе забил первый гол сборной Грузии в матче.

Ранее, на 22-й минуте, Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте гости удвоили преимущество – мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол, а спустя всего две минуты Мората оформил дубль.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.