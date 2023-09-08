Экс-игрок «Ахмата»: с определённого возраста молодой человек в Чечне обязан молиться

Бывший защитник грозненского «Ахмата», а ныне тренер в академии «Рамзан» Руслан Идигов рассказал об обязанности молодых людей в Чечне молиться.
«Молодёжь Чечни чтит традиции. А почему они не должны? У нас это из поколения в поколение переходит. Всё идёт от семьи.
С определённого возраста молодой человек обязан молиться. Что тут такого? Это с кровью должно быть у каждого. Это наша обязанность.
Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый — ты должен молиться. Это закон в каждой семье. График занятий составлен так, чтобы молодые ребята могли, не отвлекаясь от учёбы или футбола, соблюдать традиции», — приводит слова Идигова «Матч ТВ».
За свою карьеру Идигов провёл 40 матчей за грозненский клуб, отметился семью голами и одной результативной передачей.
- 8 сентября 2023
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