Экс-игрок «Ахмата» — о Кадырове: отличный человек, строгий руководитель

Бывший защитник грозненского «Ахмата», а ныне тренер в академии «Рамзан» Руслан Идигов поделился мнением о главе Чечни Рамзане Кадырове, а также рассказал об условиях, созданных в академии.

«Познакомился с Рамзаном Кадыровым в 2001‑м или 2002‑м. Он постоянно приезжал в Кисловодск, разговаривал с командой. Стоял у истоков возрождения клуба. Смотрел футбол, любил его. Сам играл. Отличный человек, любящий футбол и спорт в целом. Строгий руководитель, который мотивировал команду играть лучше, подниматься выше.

В академии Рамзана в Грозном великолепные условия. Пять полей, вся инфраструктура. Общежитие на 150 человек, административный центр, тренажёрный зал. Не знаю, можем ли мы конкурировать с Галицким и его академией, но превосходим многие школы. Рамзан Ахматович создал все условия — и академия названа в его честь», — приводит слова Идигова «Матч ТВ».