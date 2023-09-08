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Грузия — Испания: Нико Уильямс забил шестой гол гостей

Грузия — Испания: Нико Уильямс забил шестой гол гостей
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В эти минуты проходит матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Грузии и Испании. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 6:1 в пользу испанцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 7
Испания
0:1 Мората – 22'     0:2 Кверквелия – 28'     0:3 Ольмо – 38'     0:4 Мората – 40'     1:4 Чакветадзе – 49'     1:5 Мората – 66'     1:6 Уильямс – 68'     1:7 Ямал – 74'    

На 68-й минуте первый гол за сборную Испании в официальных матчах забил Нико Уильямс.

Первый тайм завершился с разгромным счётом 4:0 в пользу Испании. На 22-й минуте Альваро Мората вывел испанцев вперёд, замкнув головой навес Марко Асенсио. На 28-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. На 38-й минуте Даниэль Ольмо довёл дело до разгрома, забив третий гол Испании ударом в ближний угол, а спустя всего две минуты Мората оформил дубль. В самом начале второго тайма Грузия отквитала один гол – на 49-й минуте отличился Георгий Чакветадзе. На 66-й минуте Мората оформил хет-трик.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

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