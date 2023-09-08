Сборная Грузии потерпела самое крупное поражение в своей истории

Поражение в матче с командой Испании стало самым крупным в истории сборной Грузии – подопечные Вилли Саньоля уступили со счётом 1:7.

Ранее самые крупные поражения национальная команда Грузии терпела в матчах с Румынией (0:5, 1996 год) и Дании (1:6, 2005 год).

Напомним, несколько минут назад завершился матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Испании. Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Финальный свисток зафиксировал счёт – 7:1 в пользу испанцев. В составе Испании отличились Альваро Мората, оформивший хет-трик, Даниэль Ольмо, Нико Уильямс и юный Ламин Ямал, кроме того, в одном из эпизодов мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Гол престижа в составе хозяев забил Георгий Чакветадзе.