Сборная Грузии потерпела самое крупное поражение в своей истории

Поражение в матче с командой Испании стало самым крупным в истории сборной Грузии – подопечные Вилли Саньоля уступили со счётом 1:7.
Ранее самые крупные поражения национальная команда Грузии терпела в матчах с Румынией (0:5, 1996 год) и Дании (1:6, 2005 год).
Напомним, несколько минут назад завершился матч группового этапа квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Грузии и Испании. Игру принимал стадион «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Финальный свисток зафиксировал счёт – 7:1 в пользу испанцев. В составе Испании отличились Альваро Мората, оформивший хет-трик, Даниэль Ольмо, Нико Уильямс и юный Ламин Ямал, кроме того, в одном из эпизодов мяч в свои ворота срезал защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Гол престижа в составе хозяев забил Георгий Чакветадзе.
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