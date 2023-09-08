Тренер ЦСКА Федотов рассказал, в усилении какой позиции нуждается команда

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Усиление какой позиции сейчас для ЦСКА в приоритете? Правый и левый латерали – ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентированно работает по позиции левого латераля, и не только по ней.

Можно ли рассчитывать на ощутимый прогресс кого-либо из молодых воспитанников в этом сезоне? Мы очень на это надеемся. Понятно, что работой репортёров является в том числе и раскрутка новых звёзд. В то же время нужно быть аккуратным. Особенно с дифирамбами. Не нами придумано выражение, что молодости не хватает стабильности. Здесь речь и о нагрузке, и о правильном восприятии первых успехов. Стараемся контролировать процесс, насколько это возможно. По тренировкам сразу ощущается, насколько эта ответственность ложится бременем на плечи молодого футболиста», — приводит слова Федотова Вobsoccer.