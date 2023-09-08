Громыко: переход в «Торпедо» для меня — новый вызов

Белорусский полузащитник Валерий Громыко прокомментировал переход в московское «Торпедо» из борисовского БАТЭ.
«Торпедо» уже достаточно давно интересовалось мной. Последние пару месяцев мы были на связи с президентом Ярославом Савиным. Знаю, что в следующем году клуб будет отмечать своё столетие. Захотелось выполнить поставленные перед командой задачи. Переход в «Торпедо» для меня – новый вызов. Буду только расти в футбольном плане.
Перешёл из Высшей лиги Беларуси в первый дивизион России? Всё равно здесь другие скорости. Как футболист буду расти и двигаться дальше. Многие клубы высшего дивизиона России похожи на «Торпедо» по уровню игры. К сожалению, в прошлом сезоне вылетели из Премьер-Лиги, но приложим все усилия, чтобы вернуться обратно как можно скорее.
Уже выступал в России за тульский «Арсенал»? Да, действительно, я уже играл за российский клуб, поэтому имею представление о качестве футбола, о скоростях», — приводит слова Громыко официальный сайт «Торпедо».
- 8 сентября 2023
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