Главный тренер сборной Грузии Саньоль: мне нечего сказать — это катастрофа

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение в матче 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Испании (1:7).

«Вы знаете, я всегда досконально отвечаю на все вопросы, но сегодня мне нечего вам сказать. Произошла катастрофа, в которой мы должны успеть разобраться до матча в Норвегии. Мы провалили игру и физически, и тактически, и с точки зрения игровой дисциплины. Для начала я должен поговорить со своей командой», — передаёт слова Саньоля корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.

Сборная Грузии занимает четвёртое место в группе А, набрав четыре очка после четырёх матчей. Испания находится на второй строчке, заработав шесть очков за три игры.