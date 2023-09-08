Источник: три турецких клуба заинтересованы в форварде ЦСКА Гайче

Трём клубам турецкой Суперлиги интересен 24-летний аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, одним из этих турецких клубов является «Аланьяспор». Речь идёт об аренде как с опцией выкупа, так и без неё.

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор нападающий в 37 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что в бытность игроком ЦСКА Гайч трижды отправлялся в аренды в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».