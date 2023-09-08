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Турецкие болельщики освистали гимн Армении перед матчем команд в квалификации Евро

Болельщики сборной Турции заглушили свистом гимн Армении перед началом матча национальных команд, который проходит на стадионе «Эскишехир Арена» в Эскишехире.

Напомним, в эти минуты продолжается матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Турции и Армении. На момент выхода новости счёт не открыт.

После четырёх сыгранных туров Турция с девятью очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Армения занимает второе место, набрав шесть очков. Их соперниками по группе являются Уэльс, Хорватия и Латвия.

В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 сборная Турции обыграла сборную Армении на выезде со счётом 2:1. Армяне вышли вперёд благодаря автоголу Озана Кабака, но точные удары Оркуна Кёкчю и Керема Актюркоглу принесли три очка турецкой команде.