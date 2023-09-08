Молодёжка «Зенита» уступила сверстникам из египетского «Аль-Иттихада»
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Завершился товарищеский матч между молодёжными командами санкт-петербургского «Зенита» и египетского «Аль-Иттихада». Встреча прошла в Александрии. Хозяева одержали победу со счётом 3:1. Единственный мяч в составе российской команды забил 19-летний нападающий петербуржцев Дмитрий Самарцев.
Напомним, в августе сине-бело-голубые и «Аль‑Иттихад» заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно‑технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд.
На текущий момент молодёжная команда «Зенита» находится на четвёртой позиции в турнирной таблице Молодёжной футбольной лиги, набрав 19 очков в девяти встречах.
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