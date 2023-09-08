Главный тренер России U21 прокомментировал результативную ничью с Узбекистаном

Главный тренер сборной России U21 Иван Шабаров поделился мнением о товарищеском матче с Узбекистаном U21. Встреча завершилась вничью — 3:3.

«В первом тайме мяч немножко застревал на задней линии. Мы много владели мячом, но из-за этого не очень хорошо начинали атаки, и их было меньше, чем могло бы. Во втором тайме стали играть активнее вперёд, от этого выросло число атак, и удалось забить гол, но стандарты стали нашим слабым местом. Что в июне в Беларуси, что сейчас – голы пришли именно со стандартов.

Мы ещё посмотрим на видео, как именно мы ошиблись, но на первый взгляд это не результат недоработок, а умение футболистов вести борьбу. Если говорить о минусах, то расстроил брак в простых ситуациях, из-за этого мы теряли много мячей», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.