Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер России U21 прокомментировал результативную ничью с Узбекистаном

Главный тренер России U21 прокомментировал результативную ничью с Узбекистаном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России U21 Иван Шабаров поделился мнением о товарищеском матче с Узбекистаном U21. Встреча завершилась вничью — 3:3.

«В первом тайме мяч немножко застревал на задней линии. Мы много владели мячом, но из-за этого не очень хорошо начинали атаки, и их было меньше, чем могло бы. Во втором тайме стали играть активнее вперёд, от этого выросло число атак, и удалось забить гол, но стандарты стали нашим слабым местом. Что в июне в Беларуси, что сейчас – голы пришли именно со стандартов.

Мы ещё посмотрим на видео, как именно мы ошиблись, но на первый взгляд это не результат недоработок, а умение футболистов вести борьбу. Если говорить о минусах, то расстроил брак в простых ситуациях, из-за этого мы теряли много мячей», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Россия U21 сыграла вничью со сверстниками из Узбекистана в результативном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android