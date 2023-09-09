Главный тренер ЦСКА Федотов: эта пауза нужна нам для перезагрузки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о паузе на международные матчи.

«Эта пауза нужна нам для перезагрузки и для того, чтобы привести команду к одинаковому знаменателю в плане функциональной подготовки. Мы с этим столкнулись – травматизм и разная степень готовности говорили о том, что одни прошли полностью сборы и стали ключевыми игроками на протяжении этого отрезка. Но есть и футболисты, которым пришлось сразу, без подготовки, попасть под этот пресс. В частности, Мойзес, который провёл в чемпионате все матчи от звонка до звонка. Перед «Зенитом» нам удалось провести ротацию, освободив его от кубковой игры в Сочи. Но он не один такой. Иван Обляков провёл одну предыгровую тренировку после месячного перерыва, и всё – начались матчи один за другим. Мы понимали, что без должной подготовки наступает небольшой спад. Организму нужно время, чтобы переварить эту гигантскую нагрузку.

Сейчас появилось время перевести дух, подготовиться. Хотя большая группа наших игроков уехала в сборные. Кто-то готов к этому, кому-то, напротив, нужен был небольшой отдых. Впрочем, здесь от нас ничего не зависит. Среди тех, кто остался, в том числе и недавно прибывшие к нам ребята. Они получили дополнительное время для адаптации к команде и нашим требованиям. Кому-то в эту паузу нужно доработать», — приводит слова Федотова Bobsoccer.