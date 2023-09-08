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Словакия — Португалия. Прямая трансляция
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Португалия победила Словакию, Люксембург обыграл Исландию в матчах отбора к Евро-2024

Португалия победила Словакию, Люксембург обыграл Исландию в матчах отбора к Евро-2024
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Завершился матч 5-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Словакии и Португалии. Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Португалии одержала победу со счётом 1:0.

Победу португальцам принёс полузащитник Бруну Фернандеш, который отличился с передачи Бернарду Силвы на 43-й минуте.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
0 : 1
Португалия
0:1 Фернандеш – 43'    

В параллельном матче команда Люксембурга выиграла у Исландии со счётом 3:1. Голами у победителей отметились Максим Шано, реализовавший пенальти, Ивандро Боргес Санчес и Данел Синани. На 73-й минуте Исландия осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Хёрдур Магнуссон. Но исландцы смогли отыграть один мяч при счёте 2:0 усилиями Хакон-Арнара Харальдссона.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
3 : 1
Исландия
1:0 Шано – 9'     2:0 Боргес Санчес – 70'     2:1 Харальдссон – 88'     3:1 Синани – 89'    
Удаления: нет / Магнуссон – 73'

Ещё в одной параллельной встрече сборная Боснии и Герцеговины дома обыграла Лихтенштейн со счётом 2:1. За хозяев забил Эдин Джеко, ещё один мяч в собственные ворота отправил Симон Люхингер. У Лихтенштейна гол на счету Сандро Вольфингера.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
2 : 1
Лихтенштейн
1:0 Джеко – 3'     2:0 Люхингер – 18'     2:1 Вольфингер – 21'    

Португалия занимает первое место в группе, набрав 15 очков после пяти матчей. Словакия (10) располагается на второй строчке. Ниже — Люксембург (10), Босния и Герцеговина (6), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).

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