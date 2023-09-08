Португалия победила Словакию, Люксембург обыграл Исландию в матчах отбора к Евро-2024

Завершился матч 5-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Словакии и Португалии. Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе (Словакия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Португалии одержала победу со счётом 1:0.
Победу португальцам принёс полузащитник Бруну Фернандеш, который отличился с передачи Бернарду Силвы на 43-й минуте.
В параллельном матче команда Люксембурга выиграла у Исландии со счётом 3:1. Голами у победителей отметились Максим Шано, реализовавший пенальти, Ивандро Боргес Санчес и Данел Синани. На 73-й минуте Исландия осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Хёрдур Магнуссон. Но исландцы смогли отыграть один мяч при счёте 2:0 усилиями Хакон-Арнара Харальдссона.
Ещё в одной параллельной встрече сборная Боснии и Герцеговины дома обыграла Лихтенштейн со счётом 2:1. За хозяев забил Эдин Джеко, ещё один мяч в собственные ворота отправил Симон Люхингер. У Лихтенштейна гол на счету Сандро Вольфингера.
Португалия занимает первое место в группе, набрав 15 очков после пяти матчей. Словакия (10) располагается на второй строчке. Ниже — Люксембург (10), Босния и Герцеговина (6), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).
- 8 сентября 2023
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