16-летний Ямал прокомментировал дебютный гол за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче 5-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Грузией (7:1). Футболист отметился забитым мячом. Ямалу 16 лет.

«Я чувствовал себя вполне комфортно с самого начала. Я вышел на поле в конце первого тайма и играл до конца. Чувствовал себя комфортно и был доволен всем.

Нико (Уильямс. — Прим. «Чемпионата») всё это сделал. Он вывел меня один на один с голкипером, и я просто отправил мяч туда, куда мне подсказали тело и душа. Вот и всё!» — приводит слова Ямала официальный сайт УЕФА.

В составе сборной Испании ещё отличились Альваро Мората (трижды), Даниэль Ольмо и Нико Уильямс, кроме того, мяч в свои ворота срезал защитник команды Грузии Соломон Кверквелия. За Грузию забил Георгий Чакветадзе.