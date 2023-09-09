Стивен Флетчер стал игроком «Рексема»

Валлийский футбольный клуб «Рексем», владельцами которого являются голливудские звёзды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, усилил состав экс-игроком сборной Шотландии Стивеном Флетчером.

«Добро пожаловать на борт, Стивен», – сообщила пресс-служба клуба.

36-летний нападающий прошлый сезон провёл в чемпионате Шотландии, сыграв за «Данди Юнайтед» 29 матчей и забив в них восемь мячей. После окончания контракта Флетчер стал свободным агентом, чем и воспользовался «Рексем», подписавший договор с форвардом до конца сезона.

Ранее Флетчер выступал за такие клубы, как «Хиберниан», «Бёрнли», «Вулверхэмптон», «Сандерленд», «Шеффилд Юнайтед», «Сток Сити» и французский «Марсель». За всю карьеру он сыграл почти 700 матчей, в том числе в высших дивизионах Англии, Шотландии и Франции. Кроме того, Флетчер 33 раза выходил на поле в футболке сборной Шотландии, забив при этом 10 голов.