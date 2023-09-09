Матвей Кисляк — о своём голе: посвятил его маме, которой не стало в прошлом году

18-летний полузащитник сборной России U21 и московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился эмоциями от игры со сверстниками из Узбекистана и рассказал, что посвятил свой гол маме. Встреча закончилась вничью — 3:3.

«Рад, что удалось отличиться, но был бы доволен, только если сегодня мы одержали бы победу. Мы играем в футболке сборной и представляем свою страну, это накладывает большую ответственность. Конечно, хочется забивать голы, но в сборной очень важно побеждать, а нам этого сегодня не удалось. Постараемся, сыграть лучше и добиться победы 11 сентября во втором матче.

Забитый мяч я посвятил маме, которой не стало в прошлом году. Она вложила душу, чтобы я стал футболистом. Поэтому если бы не она, то всего бы этого не было», — приводит слова Кисляка официальный сайт Российского футбольного союза.