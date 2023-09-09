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Стало известно, когда Ди Мария завершит выступления в сборной Аргентины

Стало известно, когда Ди Мария завершит выступления в сборной Аргентины
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Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария завершит выступления в сборной Аргентины после ближайшего Копа Америка, сообщает ESPN.

Ближайший Кубок Америки пройдёт в 2024 году в США. Аргентина — действующий победитель турнира и чемпион мира.

Ди Мария перешёл в «Бенфику» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Росарио Сентраль».

В составе «Бенфики» игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.

В 2022 году Ди Мария помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира.

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