Стало известно, когда Ди Мария завершит выступления в сборной Аргентины

Вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария завершит выступления в сборной Аргентины после ближайшего Копа Америка, сообщает ESPN.
Ближайший Кубок Америки пройдёт в 2024 году в США. Аргентина — действующий победитель турнира и чемпион мира.
Ди Мария перешёл в «Бенфику» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Бенфику» и «Росарио Сентраль».
В составе «Бенфики» игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.
В 2022 году Ди Мария помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира.
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