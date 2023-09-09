Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своём переходе в греческий «Арис»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал свой переход в греческий «Арис», где будет выступать на правах аренды.

«Я рад приехать в «Арис». Это новый вызов в моей карьере, и я сделаю всё, чтобы помочь своей новой команде. С первых сообщений от людей я понял, насколько важна их роль и что моя новая команда — это семья. Мне это нравится, и я обещаю приложить все усилия на поле.

Информацию о команде я получил от своего тренера в «Краснодаре». Он сказал мне, что «Арис» принадлежит к топ-клубам Греции с очень ярыми болельщиками, которые заполняют стадион на каждом матче и страстно поддерживают её», — приводит слова Сулейманова пресс-служба греческого клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Сделка включает опцию возможного выкупа греческим клубом прав на футболиста по итогам аренды.