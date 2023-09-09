Ван Дейк пропустит дополнительный матч из-за оскорбления арбитра

Футбольная ассоциация Англии продлила срок дисквалификации нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на один матч, сообщает footmercato. Игрок получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи с «Ньюкаслом» (2:1) в 3-м туре АПЛ. После этого ван Дейк использовал нецензурную лексику в разговоре с арбитром.

Из-за удаления нидерландец уже пропустил встречу 4-го тура с «Астон Виллой». Футбольная ассоциация за оскорбления судьи добавила ван Дейку ещё один матч дисквалификации. Из-за неё защитник не примет участия и в игре 5-го тура «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 16 сентября, которая начнётся в 14:30 по московскому времени. Кроме того, 32-летний ван Дейк оштрафован на € 116 тыс.

После четырёх туров «Ливерпуль» с 10 очками занимает третье место в Английской Премьер-Лиге.

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