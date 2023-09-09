Уругвай победил Чили в 1-м туре отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

В Монтевидео на стадионе «Сентенарио» завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Уругваем и Чили. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В конце первого тайма уругвайцы забили два мяча. Николас де ла Крус отличился на 38-й минуте, а Федерико Вальверде — на 45+2-й. Де ла Крус оформил дубль на 71-й минуте игры, но гол Артуро Видаля на 74-й позволил чилийцам избежать разгрома.

В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.