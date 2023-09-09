Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи оценил вероятность участия саудовских клубов в Лиге чемпионов

Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался на тему возможного участия клубов Саудовской Аравии в Лиге чемпионов.
«Не думаю, что какие-либо клубы, не представляющие Европу, будут участвовать в турнире. Не знаю, что произойдёт в дальнейшем, но на данный момент не думаю, что какие-либо другие команды сыграют в Лиге чемпионов.
Если это будет турнир наподобие Суперкубка или что-то в этом роде, то почему нет?» – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что аравийская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии к участию в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Сообщалось, что идея аравийцев состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие по уайлд-кард в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году. Количество участников увеличится до 36, а для всех клубов будет единая группа.
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