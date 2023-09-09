Лапорт: свою футбольную пенсию я планирую провести либо в «Атлетике», либо в «Бордо»

Новичок «Аль-Насра» Эмерик Лапорт рассказал, где планирует завершить свою игровую карьеру.
Да, у меня были другие предложения летом. Я долгое время поддерживал связь с «Атлетиком» – с того момента, как я перешёл в «Манчестер Сити». Мы всё равно оставались друзьями с руководителями клуба, и не было никаких проблем в общении, они всегда были рядом.
Они знают, что я хотел вернуться в родной регион, и я всегда буду благодарен этому клубу. Но, как мне кажется, подходящий момент ещёе не настал, а значит я решил пойти другим путём. Свою футбольную пенсию я планирую провести либо в «Атлетике», либо в «Бордо», – приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера испанского футболиста в «Аль-Наср» из английского «Манчестер Сити» составит около € 30 млн, а сам защитник подпишет контракт с зарплатой в € 20 млн в год.
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