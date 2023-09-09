Балотелли: не знаю, приму ли ещё один вызов в сборную Италии. Было немало разочарований

Итальянский форвард Марио Балотелли рассказал, рассчитывает ли на возвращение в сборную Италии.

«Я не знаю, приму ли ещё один вызов, потому что у меня было немало разочарований. Но я и не говорю «нет».

Возвращение в чемпионат Италии? Не знаю. Я хочу играть. Сейчас у меня есть некоторые проблемы в «Сьоне», но их можно решить», — приводит слова Балотелли Marca.

Напомним, 32-летний Балотелли стал игроком «Сьона» в августе 2022 года, перейдя из турецкого клуба «Адана Демирспор». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии.