Лунин: работа в «Реале» и в сборной Украины — это разные вещи, вообще два разных мира

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2024, а также сравнил работу в национальной команде и в клубе.
«Готовимся, разбираем действия соперника. Настроение у сборной всегда хорошее и боевое, с этим проблем нет. Англия – лидер? На бумаге дело такое, всё решается на поле. У нас тоже хорошие игроки, хорошая команда. Бойцовые качества у нас даже лучше, чем у них. Всё увидим 9 числа.
Работа в «Реале» и в сборной — это разные вещи, вообще два разных мира, два разных тренера, разная схема. Нравится, что у Реброва очень современный подход: стараемся демонстрировать хороший и динамичный футбол, но всегда на первый план выходит результат. Будем стараться его добывать.
Как дома – не будет нигде, но, конечно, играть в другой стране и иметь полный стадион, такую поддержку против столь сильного соперника – это, безусловно, будет прекрасный вечер. Мы очень благодарны, что имеем такую поддержку за границей. Это просто что-то нереальное, и мы будем пытаться за это отплатить», – приводит слова Лунина официальный сайт УАФ.
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