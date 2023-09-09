Экс-игрок «Спартака» Эменике: я рекомендовал Дзюбу «Адане». Артём — хороший парень

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своём участии в переходе нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
«Когда Дзюба переходил в «Адану», то спрашивали и моё мнение. Узнавали, какой он человек. В Турции все меня знают. Я сказал, что Артём – отличный выбор. Сказал несколько хороших вещей о нём. Мы хорошо общались в «Спартаке». Рекомендовал им Дзюбу – он хороший парень», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».
Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года.
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