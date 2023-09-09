«Я никогда не поднимал руку на женщину». Антони — об обвинениях в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал обвинения в применении насилия к девушкам.
«Нет. Ни в коем случае. Гарантирую на 100 процентов, что никогда не поднимал руку на женщину. И я приведу доказательства. Люди увидят правду.
Поверьте, я никогда не совершал физического насилия. Словесные перепалки были с обеих сторон, но физическое насилие – никогда.
Все, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знают мой характер и как усердно я работал, чтобы попасть сюда. Я хочу многого добиться. У меня много целей и мечтаний. Хочу показать, кто я на самом деле. Мечтаю вернуться в национальную команду и хочу показать, что невиновен во всём этом.
Я знаю правду, поэтому уверен, что конца моей карьеры не произойдёт. Я уверен в этом. Знаю правду и знаю, что этого не произойдёт», — сказал Антони в интервью бразильскому телеканалу SBT.
Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов».
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