«Я никогда не поднимал руку на женщину». Антони — об обвинениях в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал обвинения в применении насилия к девушкам.

«Нет. Ни в коем случае. Гарантирую на 100 процентов, что никогда не поднимал руку на женщину. И я приведу доказательства. Люди увидят правду.

Поверьте, я никогда не совершал физического насилия. Словесные перепалки были с обеих сторон, но физическое насилие – никогда.

Все, кто следил за мной с детства, когда у меня ничего не было, знают мой характер и как усердно я работал, чтобы попасть сюда. Я хочу многого добиться. У меня много целей и мечтаний. Хочу показать, кто я на самом деле. Мечтаю вернуться в национальную команду и хочу показать, что невиновен во всём этом.

Я знаю правду, поэтому уверен, что конца моей карьеры не произойдёт. Я уверен в этом. Знаю правду и знаю, что этого не произойдёт», — сказал Антони в интервью бразильскому телеканалу SBT.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов».