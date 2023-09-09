Экс-форвард «Спартака» Эменике: Карпин ― большой мужик, очень его уважаю

Бывший нападающий «Спартака» Эменике вспомнил об игре под руководством российского тренера Валерия Карпина.

«У меня был период, когда не забивал шесть-семь матчей. Но Карпин никогда не сдавался и верил в меня – ставил в состав. Общался со мной, поддерживал меня. Говорил, что всё получится, и этот важный гол пришёл в нужный момент – я забил ЦСКА в дерби. Так что я Карпина очень уважаю. Большой мужик. Вообще не могу вспомнить неприятных моментов с Карпиным. Да, он штрафовал за лишний вес. Помню, я как-то раз приехал с лишним весом и он сказал, что оштрафует меня. Но я, кажется, в первой же игре забил один или два мяча. После этого он меня не стал штрафовать. Хотя в целом я понимаю желание тренера. Дисциплина реально важна», — рассказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.